Pepe Brix mostra o “mundo da pesca artesanal” açoriana em Santa Maria

Exposição Na rota das grandes manchas pode ser vista na Biblioteca de Vila do Porto até 6 de Agosto.

A exposição Na rota das grandes manchas do fotógrafo Pepe Brix, que pretende retratar o “mundo da pesca artesanal” nos Açores, vai ser inaugurada esta sexta-feira, na Biblioteca de Vila do Porto, em Santa Maria.

Em nota de imprensa, a autarquia refere que a exposição, que será inaugurada pelas 21h30 de sexta-feira, ficará patente na biblioteca municipal até 6 de Agosto.

Na inauguração, o “fotógrafo terá a oportunidade de fazer uma breve visita guiada pelas fotografias que apresenta, dando a conhecer um pouco mais do projecto que retrata o mundo da pesca artesanal no arquipélago dos Açores, com enfoque nos grandes cardumes de espécies como o atum patudo e o bonito”, indica a Câmara Municipal.

Ainda segundo o município, a exposição “retrata a relação ancestral entre as velhas artes de pesca” e um “animal extraordinário, como o atum”, sendo que as fotografias foram captadas durante uma viagem de Pepe Brix na traineira Mestre Soares.

As fotografias documentais pretendem ser uma “porta aberta” para “que se fale sobre a sustentabilidade da pesca nos Açores”, um sector de “elevada importância para a região”, acrescenta a autarquia na nota.

Citado no comunicado, o fotógrafo salienta que “a arte de pesca salto e vara tem mostrado, de forma cada vez mais clara, a importância de reforçar e apoiar pescarias de pequena escala, onde se emprega a grande maioria das pessoas que trabalham na indústria da pesca e onde se pesca de forma muito mais sustentável”.

Na rota das grandes manchas já passou por Marrocos, Cabo Verde, Lisboa e pelas ilhas açoriana das Flores, São Jorge, Faial e Pico, chegando agora a Santa Maria, a ilha mais oriental do arquipélago.

Pepe Brix, natural de Santa Maria, é colaborador da National Geographic e foi vencedor do Prémio Gazeta 2015 na categoria Fotojornalismo.