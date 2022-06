Sou médico freelancer e parte da solução para as Urgências na Europa

Esta semana fica marcada por um debate alargado sobre o trabalho médico em Portugal e as dificuldades encontradas na manutenção de serviços de urgências em Hospitais do SNS por todo o país. O problema do preenchimento das escalas não é novo e afeta praticamente todos os sistemas de saúde pela Europa fora. É necessário avaliar esta situação como um fenómeno global do mercado de trabalho e procurar encontrar soluções para modernizar os sistemas de saúde.