O caso Watergate foi há 50 anos. A sua herança mantém-se entre nós

Meio século depois do escândalo que custou a presidência a Richard Nixon, os EUA estão profundamente polarizados, as instituições democráticas perderam força e o Partido Republicano radicalizou-se.

Os Estados Unidos assinalam esta sexta-feira os 50 anos do arrombamento do Edifício Watergate. O escândalo que abalou o país e forçou à resignação de um presidente é ensinado nas escolas como um capítulo negro na sua História. Mas é mais do que isso. A sua herança moldou desde então o percurso da política e das atitudes do público face ao Governo.