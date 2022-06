Pintor acumula obras em casa à espera de um centro de arte contemporânea no Algarve

O pintor, de 84 anos, abre a porta: “Isto é o caos”. O corredor da casa onde vive Manuel Baptista - artista plástico com 40 anos de carreira em Portugal e no estrangeiro - está repleto de quadros encostados às paredes. Há uma pergunta que o persegue: “Onde colocar isto?”. “Isto” são obras de arte da sua autoria mas também de Júlio Pomar, Cabrita Gil, Jorge Molder e tantos outros com quem partilhou amizade e cumplicidades. “O Algarve não possui em Centro de Arte Contemporânea”, lamenta.