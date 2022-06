Demolição de mirante do século XIX em Gaia pode ser “ilegal”

O mirante do século XIX que fica junto ao Apeadeiro da Madalena integra a carta de salvaguarda do Plano Director Municipal (PDM) de Vila Nova de Gaia com um nível de “protecção integral”. Por isso, a intenção da Infra-estruturas de Portugal (IP) de demolir o mirante durante as obras de modernização da Linha do Norte, ainda este mês, pode ser “ilegal”. A convicção de Francisco Queiroz, historiador de arte, junta-se à incompreensão perante uma decisão que elimina daquela geografia um património “relevante e raro” com uma “importante ligação à história do caminho-de-ferro” em Portugal. “Não há nenhuma razão que justifique isto. É de uma insensibilidade enorme”, lamenta o investigador.