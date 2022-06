Colectividade condenada a pagar 145 mil euros pela morte de jovem em piscinas de Alhandra

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) decidiu revogar uma decisão do Tribunal da Relação de Évora e condenar a Sociedade Euterpe Alhandrense (SEA) a pagar uma indemnização aos pais de um jovem de 21 anos que, em Agosto de 2017, morreu afogado num complexo de piscinas gerido pela colectividade. A SEA, que completa 160 anos em Dezembro e é a mais antiga colectividade do concelho de Vila Franca de Xira, mostra-se “completamente surpreendida” com esta decisão, porque entende que cumpre todas as normas de segurança na gestão das piscinas e porque o tribunal de primeira instância e a Relação de Évora lhe tinham dado razão no processo apresentado pelos pais do jovem.