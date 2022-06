FalaPoeiras, o novo podcast para comunicar de forma clara e directa

Apesar de conhecermos as palavras e de termos boca para ir a Roma, comunicar não é sempre fácil. O que não falta são mal-entendidos e conversas que entram por um ouvido e saem pelo outro. No novo podcast da rede do PÚBLICO FalaPoeiras, que é lançado este sábado no Ímpar, o objectivo é mostrar como comunicar de uma forma clara e directa.

Quem está por trás do podcast é a apresentadora Leonor Poeiras, que traz episódios curtos e que vão directos ao assunto: como fazer a nossa mensagem chegar ao destino da forma que pretendemos? Como traduzir em palavras o que estamos a sentir? Qual a dose certa de emoção que devemos adicionar às palavras para que não sejamos mal interpretados?

Cada episódio parte de um caso concreto - as histórias são lidas pelos actores Ivo Canelas e Katrin Kaasa -, que servirá de ponto de partida para Leonor Poeiras pôr a comunicação em pratos limpos, com sugestões práticas.

FalaPoeiras arranca com episódios semanais no Ímpar e nas plataformas habituais, como Spotify e Apple Podcasts. A estreia, a 18 Junho, conta com o lançamento dos dois primeiros episódios.

Leonor Poeiras, de 42 anos, é licenciada em Comunicação Social e Cultural pela Universidade Católica de Lisboa e trabalhou para a TVI enquanto apresentadora durante 17 anos, primeiro na área do jornalismo e depois no entretenimento.

A longa relação entre o canal e a apresentadora terminou com Leonor Poeiras a ser dispensada em 2020, ano que assinalou também o regresso de Cristina Ferreira ao canal como accionista e directora de entretenimento. Esta dispensa levou a que a apresentadora interpusesse um processo contra a TVI, no qual reclama uma indemnização no valor de mais de um milhão de euros. O julgamento já foi adiado por duas vezes, prevendo-se que arranque finalmente no final de Junho.

FalaPoeiras é o segundo podcast da apresentadora, que em Novembro de 2020 lançou o projecto Levantar Poeira, um podcast de entrevistas intimistas. O primeiro convidado foi o músico Ney Matogrosso, seguindo-se médicos, docentes, psicólogos, apresentadores, num conjunto de dez episódios. “Não fui feita para estar calada e acredito que há conversas que nos marcam para sempre, por serem especiais ou muito importantes”, apresentava-se Leonor Poeiras no projecto.