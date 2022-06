As Inesquecíveis Viagens de Comboio continuam na RTP2

Chega ao canal público nesta sexta-feira a décima temporada do programa que viaja pelo mundo sobre carris, com Philippe Gougler como “maquinista”.

Já foi ao Brasil, Namíbia, Colômbia, Vietname, Irlanda, Espanha, Argentina, Canadá, EUA, Rússia, Taiwan… Até Portugal já entrou na rota das Inesquecíveis Viagens de Comboio, num episódio da oitava temporada. Passou pela ponte D. Luís, no Porto, embarcou no Alfa Pendular a caminho de Lisboa, subiu a bordo do eléctrico 28, dirigiu-se a Sintra num suburbano e ainda teve tempo de visitar Trás-os-Montes. Foi um exemplo perfeito da diversidade de linhas e paisagens que o programa abrange.

No último episódio da nona temporada, emitido na quinta-feira à noite pela RTP2, ficámos na Tunísia, depois de termos passado por outros seis países: Albânia, Inglaterra, Camboja, Costa Rica, Equador e Suíça (todos eles disponíveis para revisão na RTP Play). E é sem paragem que, nesta sexta-feira, retomamos a viagem, com a estreia da décima temporada, marcada para as 20h37.

Como sempre, é o jornalista francês Philippe Gougler quem conduz a jornada. A bordo de composições ora arcaicas ora ultramodernas, por linhas remotas ou mais sofisticadas, vai mostrando paisagens naturais, patrimoniais e humanas dos países por onde passa.

A Áustria é o destino do primeiro episódio da décima temporada DR A Croácia está no horizonte dos próximos episódios DR Fotogaleria DR

O fascínio pelos comboios serve-lhe de pretexto para cumprimentar as gentes locais, conhecer os seus hábitos, descobrir a história dos sítios, provar especialidades gastronómicas, revelar curiosidades e, de caminho, contactar outros viajantes.

Na Áustria, onde arranca a nova colecção de viagens, há-de sublinhar o “equilíbrio subtil” que ali se sente. É “imperial e um pouco louca; clássica mas muito actual; majestosa, mas também divertida; citadina, mas nunca afastada da natureza”, adianta a sinopse.

No horizonte dos próximos episódios, debitados diariamente (de segunda a sexta), estão a Croácia, a Dinamarca, a Etiópia, a Geórgia, o Panamá e a Mauritânia.