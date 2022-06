Fernando Pessoa em flagrante delitro e o chamamento das origens

Por mais que nos desiludamos com os desmandos arquitectónicos da nossa terra, o clientelismo e a visão paroquial de quem vai estando no poder autárquico, o nosso lugar será sempre aquele onde enterrámos o nosso primeiro morto. E o meu primeiro morto, a minha mãe, a quem devo o gosto pela agricultura e as memórias mais felizes do campo, está em Alijó. Deve ser por isso.