Fim-de-semana, na TV: cinema para todos os gostos, prémios, true crime e a música cá dentro e lá fora

CINEMA

Joker

Hollywood, sábado, 16h55

Na Gotham dos anos 1980, o comediante Arthur Fleck esforça-se por arrancar sorrisos e manter a lucidez, mas quando sofre um ataque violento uma personalidade atormentada e impiedosa emerge de dentro dele – Joker, o grande antagonista de Batman. Vencedor de dois Óscares – um para Joaquin Phoenix no papel principal – e do Leão de Ouro em Veneza, um thriller dramático de apelo transversal realizado por Todd Phillips.

A Lenda do Cavaleiro Verde

TVCine Top, sábado, 21h30

David Lowery baseou-se num poema medieval para filmar uma estranha fábula de horror em que Dev Patel encarna Dom Galvão em demanda para provar a sua coragem e enfrentar o Cavaleiro Verde. O elenco inclui ainda Alicia Vikander, Joel Edgerton, Sarita Choudhury e Barry Keoghan.

O Pátio das Cantigas

RTP2, sábado, 00h05

Umas das mais celebradas comédias dos chamados anos de ouro do cinema português, O Pátio das Cantigas retrata um típico bairro lisboeta em vésperas das festas populares e os sonhos, desilusões, paixões, ciúmes e alegrias com que os seus (bem diferentes) habitantes o povoam. Escrito pelos irmãos Ribeirinho, que também realiza, e António Lopes Ribeiro, em parceria com Vasco Santana, é objecto ideal para rematar a semana – porque S. António ainda não se acabou.

Pedro e Inês

TVCine Edition, domingo, 15h25

A mais conhecida história de amor portuguesa, contada em três versões e séculos distintos: no passado, no presente e no futuro. Pedro e Inês reencontram-se através dos tempos, uma e outra vez. Mas, quaisquer que sejam as circunstâncias e a época em que vivam, o seu amor é impossível. António Ferreira dirige as actuações de Diogo Amaral e Joana De Verona, nos papéis dos amantes, nesta adaptação do romance A Trança de Inês, de Rosa Lobato de Faria.

Hellboy

SyFy, domingo, 21h30

Hellboy nasceu durante a II Guerra Mundial, nas profundezas do Inferno, e foi trazido à Terra para fazer o Mal. Foi encontrado por soldados Aliados nas ruínas de uma igreja, que o salvaram e ajudaram a desenvolver as suas capacidades sobrenaturais. Apesar do aspecto diabólico, Hellboy prefere praticar o Bem e será a última barreira de protecção contra as forças malignas que ameaçam extinguir a humanidade. O reverenciado Guillermo Del Toro (O Labirinto do Fauno; A Forma da Água) inaugura a série de adaptações cinematográficas da personagem criada pela Dark Horse Comics, dirigindo Ron Perlman, no papel principal, acompanhado de John Hurt e Selma Blair.

A Colina dos Heróis

AXN Movies, domingo, 22h40

Ao longo de dez infernais dias, em Maio de 1969, o esquadrão de infantaria do Tenente Frantz (Dylan McDermott), composto tanto de veteranos como de novos recrutas, tenta tomar uma colina durante a guerra do Vietname. Entre investidas e retiradas, os soldados lidam com os danos psicológicos da guerra, incluindo o efeito desmoralizante do movimento antiguerra que prolifera na sua América natal e da hostilidade racial entre soldados negros e brancos, tudo mediado pelo inabalável médico de campanha Doc (Courtney B. Vance).

Blade Runner

SyFy, domingo, 23h22

A icónica adaptação de Ridley Scott do conto Do Androids Dream of Electric Sheep?, de Philip K. Dick, que nos impressionou com um mundo futuro exausto, denso, poluído e violento, captado em viva cor pelos cenários de Syd Mead. Harrison Ford encarna Deckard, um ex-agente da polícia em Los Angeles enviado para “lidar” com grupo de andróides (replicants) renegados que se dirige para a Terra. Renovado em 2017 com Blade Runner 2049, de Denis Villeneuve, para gáudio de uma plateia transgeracional, nunca é demais rever esta obra-prima do sci-fi.

SÉRIES

Bella Alemanha

RTP2, sábado, 18h30

Minissérie dramática alemã que conta, com coração e alma, a história de uma família germano-italiana através de gerações, da Alemanha do pós-II Guerra Mundial até ao presente. A vida de Julia, uma jovem estilista, altera-se dramaticamente quando um estranho se apresenta como sendo o seu avô Alexander e afirma que o seu pai Vincenzo ainda está vivo. Começa assim a ser revelada a trama desta minissérie dramática alemã, de três episódios baseado num romance de Daniel Speck.

Zona Especial

RTP2, domingo, 22h07

Estreia da série canadiana de oito episódios sobre a luta para impor um cessar-fogo mediado pela ONU numa cidade balcânica irreal, simbólica de Sarajevo. Uma história passada num futuro próximo, iluminado por todas as complicações causadas pelo 11 de Setembro e pela guerra do Iraque, em que a fictícia Jadac testemunha limpezas étnicas e atrocidades dos dois lados e está à beira de sair totalmente de controlo, focando a dura realidade de viver numa violenta zona de separação entre antigos antagonistas. Atrás das linhas inimigas, expõe-se o absurdo da guerra e arrisca-se a esperança de que a melhor natureza do ser humano prevalecerá.

Wakefield

RTP2, domingo, 23h55

Nik (Rudi Dharmalingam) trabalha como enfermeiro num hospital psiquiátrico, mas é ele que parece estar a perder a razão. Enquanto ajuda os seus pacientes, dá por si a resvalar para um espaço entre a sanidade e a loucura, atormentado por uma música que não lhe sai da cabeça e memórias reprimidas que regressam inesperadamente. Eis o pontapé de saída para o mistério que se desenvolve ao longo dos oito episódios da elogiada série australiana.

DOCUMENTÁRIOS

Ghislaine, Partner In Crime

AMC Crime, sábado, 22h30

Estreia da série documental que, em quatro episódios, traça um retrato íntimo da parceira de Jeffrey Epstein, explorando a questão central do seu julgamento: até que ponto ia o envolvimento desta socialite na rede de tráfico e exploração – que vitimou centenas de jovens e mulheres – daquele que é considerado um dos piores criminosos sexuais de sempre.

The Hillside Strangler

ID, domingo, 22h

Em Bellingham, Washington, a polícia aponta a Ken Bianchi a responsabilidade pelos homicídios de duas estudantes. Mais tarde, numa explosiva série de entrevistas gravadas, Bianchi declara conhecer a identidade do notório serial killer californiano conhecido como o “Estrangulador de Hillside” – mas alguns investigadores suspeitam de que ele estará a falar de si mesmo.

MÚSICA

Júlio Pereira e os Homens do Cavaquinho

RTP2, sábado, 20h31

Surgindo de um sonho antigo do realizador Ivan Dias, de investigar as origens e percurso histórico do cavaquinho – instrumento que nasceu em Braga, a sua cidade natal – e de o contar ao grande público, chega-nos uma série documental de três episódios sobre este instrumento tão tipicamente português, que marca também o regresso do compositor e multi-instrumentista Júlio Pereira, que há décadas trabalha para o seu reconhecimento nacional e internacional.

Rokia Traoré: Clássicos Mandinga

RTP2, domingo, 23h05

Rokia Traoré é reconhecida internacionalmente como uma das vozes mais bonitas do Mali, ou mesmo de África, um estatuto que lhe permite difundir ideais humanistas e a tradição griot pelo mundo. A cantora amadrinhou, na Casa da UNESCO e pela ocasião da Semana do Som 2020, em Paris, um concerto que nos leva ao coração da terra dos mandingas, intitulado Classiques Mandeka, acompanhada por Samba Diabaté (guitarra), Habib Sangaré (bolon), Mamah Diabaté (ngoni) e Joel Massa Diarra (balafon). É uma preciosa recuperação das mais belas canções mandingas, obras que contam em música a história do povo da África Ocidental, para sentir e bailar na RTP2.

PRÉMIOS

Prémios Sophia 2022

RTP2, sábado, 22h

Os Prémios Sophia, promovidos pela Academia Portuguesa do Cinema, constituem o mais privilegiado galardão cinematográfico em Portugal. Nesta 11.ª edição, o tema será a Animação Portuguesa – o Prémio Sophia Carreira prestará homenagem ao realizador Abi Feijó, uma das grandes referências do cinema de animação em Portugal – e os filmes nomeados são múltiplos e variados, com realizadores como Catarina Vasconcelos, Miguel Gomes, Sérgio Graciano e Artur Ribeiro a marcar presença.

INFANTIL

Chovem Almôndegas (V. Port.)

SyFy, sábado, 21h30

Desde criança que Flint Lockwood tem ideias geniais, mas pouco funcionais. Um dia, descobre uma fórmula que transforma água em alimentos. O problema está nuns “detalhes” que causam o caos na cidade de Mastiga e Engole. Um filme da Sony Pictures Animation, adaptado do livro Cloudy With a Chance of Meatballs, de Judi e Ron Barrett, que na versão portuguesa conta com as vozes de João Lagarto, Rui Unas, Carla Chambel e muitos mais.