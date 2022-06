Johny Pitts: “Vi um continente europeu cheio de pessoas como eu. E isso foi uma grande descoberta”

De Moscovo a Lisboa, com passagem por Marselha ou Berlim. No livro Afropeu – A Diáspora Negra na Europa, o inglês Johny Pitts leva-nos por lugares tantas vezes invisíveis, num desafio à nossa percepção da Europa. “O passado não está atrás de nós, rodeia-nos das mais diversas maneiras, assumindo formas inesperadas. O legado do colonialismo continua por aí, no espaço público, e também nas estruturas de poder”, afirma.