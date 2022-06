Acordos de cooperação do CERN com Rússia e Bielorrússia não vão ser renovados em 2024

O conselho do CERN, o Laboratório Europeu de Física de Partículas, decidiu esta quinta-feira que não irá renovar os acordos de cooperação internacionais estabelecidos com a Rússia e a Bielorrússia depois destes expirarem, em 2024. A decisão surge como consequência da invasão russa da Ucrânia, um conflito que dura desde Fevereiro deste ano.

A decisão soma-se à suspensão da Rússia do estatuto de observador do CERN e também da suspensão de novas colaborações com o país liderado por Vladimir Putin. O conselho do CERN, que reúne 23 países-membros incluindo Portugal, aprovou ainda a redução do financiamento por parte da Ucrânia para a instituição científica.

Os acordos de cooperação internacional do CERN duram, geralmente, cinco anos, sendo renovados tacitamente por igual período de tempo na data de término. Daí que a decisão seja relevante, pretendendo o conselho desta instituição rescindir o contrato no final dos acordos, por forma a terminar a cooperação com a Rússia e a Bielorrússia. O aviso de rescisão terá de ser enviado seis meses antes do término do acordo, que termina em Dezembro de 2024 no caso da Rússia e em Junho de 2024 para a Bielorrússia.

A directora-geral do CERN, Fabiola Gianotti acrescenta que “a decisão do conselho do CERN confirma a forte condenação da invasão da Ucrânia pela Federação Russa apoiada pela Bielorrússia, enquanto deixa a porta aberta para uma continuada colaboração científica se as condições o permitirem no futuro”.

Em comunicado, a instituição recorda que o CERN sempre se baseou na “colaboração científica além-fronteiras como catalisador da paz”, reforçando que “a agressão de um país a outro contraria estes valores”.

Houve vários pedidos de boicotes à publicação de artigos científicos de investigadores russos nas revistas científicas ou à participação em congressos internacionais, com a suspensão de colaborações com instituições russas ou cancelamento de palestras, por exemplo.

O CERN foi fundado em 1954 com o intuito de promover a paz na Europa após a Segunda Guerra Mundial e unir cientistas de diferentes países.