PSP feriu com arma seis pessoas em 2021, o maior número em cinco anos

Também o número de mortes em sequência do uso de armas de fogo foi superior ao ano anterior: IGAI registou três mortes, duas delas pela PSP. Penas disciplinares aplicadas pela IGAI às forças de segurança foram 12, mais do dobro do que em 2020 e as mais altas em cinco anos.

Em 2021 seis cidadãos ficaram feridos com arma de fogo na sequência da actuação da PSP: este é o número mais elevado de feridos por este motivo pelas forças de segurança dos últimos cinco anos, revela o relatório de actividades da Inspecção-Geral da Administração Interna (IGAI) que acaba de ser publicado on-line. Em 2020, a PSP tinha ferido uma pessoa e a GNR outra com arma de fogo, no ano anterior houve três feridos; o número de feridos aproxima-se do de 2017 quando a PSP atingiu com arma de fogo cinco pessoas.