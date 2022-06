O esvaziamento do SNS: o caso paradigmático do serviço cirúrgico de um hospital do Porto

A Lei de Gestão Hospitalar de 1988, e as suas alterações subsequentes (empresarialização dos hospitais), veio criar o sistema clientelar de nomeação em cascata de todos os cargos de gestão e direção técnica. Criou-se uma estrutura de apparatchiks , de gestores subservientes

Nunca como agora o SNS revelou tantas fragilidades. Como se chegou a esta situação? Adianto, na minha ótica, três explicações a partir de um caso recente, dos muitos que ainda não vieram à tona. Penso ser um caso paradigmático do que me parece estar na base do mal geral que tem vindo a esvaziar o SNS dos seus melhores quadros e a, deste modo, a fragilizá-lo de morte.