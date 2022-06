Não há diferença

Parece que as pessoas ainda não entenderam. Os médicos terem tirado uns dias de férias na semana dos feriados, os ferroviários recusarem horas extraordinárias, os funcionários do Metro de Lisboa não trabalharem horas extra nos dias das festas, os do SEF fazerem um plenário na manhã em que chegam mais passageiros, e por aí fora, é simplesmente “vamos incomodar o mais possível para que nos aumentem o ordenado!”. Pode concordar-se ou não, achar justo ou não, achar legítimo ou não, mas o que não se pode é achar que há diferença. Não há.

M. Helena Cabral, Carcavelos

A crise das urgências de obstetrícia

Esperava mais do PÚBLICO, no que diz respeito às reportagens sobre as urgências de obstetrícia. Eu esperava que explicasse porque é que isso acontece de repente e ao mesmo tempo em vários sítios do País: a semana passada havia médicos e esta não? Despediram-se? Fizeram um fim de semana longo? E só em obstetrícia? E especialmente em Lisboa?

Confesso que isto me faz recordar episódios antigos, como os nascimentos nas ambulâncias, que terminaram logo que o Correia de Campos saiu. Demasiadas coincidências, sempre (ou quase sempre) os médicos, com as suas agendas e com o privado a espreitar.

Se não se arranja mão de obra, em qualquer profissão, é porque faltam profissionais. Exceto em medicina, em que não há médicos disponíveis mas isso não significa que faltem médicos. Porque, vamos a ver se nos entendemos, o modo como o ministério tem gerido as carreiras, os salários, a autonomia hospitalar, etc., é muito mau, mas se houvesse desemprego médico, mesmo com essas más condições, eles não abandonavam o serviço público.

Pedro Guedes de Oliveira, Porto

Salvar o Jardim da Parada

A engenharia civil portuguesa tinha a fama de ser uma das melhores do mundo. Talvez. Mas em Lisboa, em 2022, os técnicos do Metropolitano não sabem como evitar o coração, o pulmão e o centro social e sensível do bairro de Campo de Ourique. Afirmam esses engenheiros que é impossível evitar o centenário Jardim da Parada, com um arvoredo e ambiente extraordinários, para nele colocar um estaleiro e construir uma estação. Um local que deveria ser vermelho para a Linha Vermelha.

Três anos de obras e ameaças de uma requalificação pós danos. “A questão não é técnica”, disseram alguns moradores numa reunião pública. Mas a população terá que aceitar. O metropolitano é um transporte desejável, mas vale tudo?

Fátima C. Ferreira, Lisboa

Contingência

Estava distraído, provavelmente porque em férias, e só quando li na imprensa a palavra contingência é que prestei atenção. Não fiquei surpreendido (porque será?) quando percebi que o assunto respeitava ao SNS. O Governo tem um plano, mas de contingência, não para resolver, mas sim para fazer face às rupturas verificadas em vários hospitais. Mas há quanto tempo ouvimos isto? Não sou especialista, portanto só posso dar o meu contributo como cidadão eleitor com todas as suas obrigações em dia. Para mim, já é evidente que este Governo está a acabar, por astenia, com o SNS. E o mesmo se passa com o Ensino Público. Demos carta de alforria por mais quatro anos a esta hipocrisia socialista do PS, que se declara todos os dias a favor do Estado social mas mata-o da forma mais cruel, à míngua de recursos. Aliás, se me permitem, queria aqui declarar a morte cerebral (Macron dixit) do SNS e ai de quem tem, ainda assim, que recorrer a ele.

José Pombal, V. N. Gaia

A grande mentira

O que se passa com o Serviço Nacional de Saúde é fácil de explicar. No fundo, é a consequência de sermos um país pobre, com poucos recursos, mas que, periodicamente, vive na ilusão de que é rico. A dado momento, dá-se o choque com a realidade. E aí entra aquilo que Mário Soares chamou de “apertar o cinto” e Passos Coelho apelidou de “austeridade”. Não precisamos de uma troika para nos dizer o que fazer. É contabilidade de merceeiro: gerir bem as receitas e acautelar as despesas. Se perguntarmos a qualquer português onde quer ver aplicado o dinheiro que a tremenda carga fiscal lhe retira do bolso, todos sabemos a resposta: saúde e educação. Quando se tomam outras opções, para garantir vitórias eleitorais, a conta acaba por chegar, o caos instala-se. E aí percebemos a grande mentira: nunca virámos “a página da austeridade”, nem podíamos. Apenas lhe chamámos outra coisa.

Luís Lopes, Gafanha da Nazaré