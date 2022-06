Scholz, Macron e Draghi encontram-se com Zelensky depois de irem a Irpin mostrar apoio à Ucrânia

O chanceler alemão, Olaf Scholz, o Presidente francês, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, estão esta quinta-feira em Kiev, onde chegaram, juntos, depois de viajarem num comboio nocturno via Polónia. Visitaram Irpin para notar os crimes de guerra da Rússia e de seguida estavam reunidos com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Mesmo que dissesse não esperar que houvesse grandes novidades anunciadas na visita, a vice-primeira-ministra da Ucrânia, Iryna Vereshchuk, destacou o facto de “independentemente de como acabe, este seja um encontro histórico que poderá abrir caminho a uma Ucrânia mais forte ou uma Europa mais forte”, disse, em declarações à televisão norte-americana CNN, na estação do comboio em que recebeu Scholz, Macron e Draghi. “Que três líderes europeus tenham vindo à Ucrânia no meio de uma guerra total, é um grande sinal que fortalece a Ucrânia e a Europa.”

A Ucrânia irá insistir em dois pontos: a perspectiva de ter estatuto de país candidato à adesão à União Europeia, uma hipótese que será discutida pelos líderes europeus dentro de uma semana, e o envio mais rápido de armas, quando tenta suster avanços russos na região do Donbass.

Vários responsáveis ucranianos têm-se queixado de posições da Alemanha e França em relação à guerra: da Alemanha dizem que há lentidão no envio de armas, mesmo das prometidas, de França da declaração de Macron sobre a necessidade de não humilhar o Presidente russo, Vladimir Putin.

Emmanuel Macron disse que a prioridade é que a Ucrânia vença a guerra. “A França tem estado ao lado da Ucrânia desde o primeiro dia. Estamos do lado dos ucranianos sem ambiguidade. A Ucrânia tem de resistir e vencer”, declarou.

Os três líderes estiveram em Irpin, local onde as tropas russas cometeram atrocidades. “É uma cidade heróica, marcada pelo estigma da barbárie”, declarou Macron.

Draghi disse que na visita ouviu do lado ucraniano uma grande preocupação com a reconstrução, dizendo que se nota uma grande “esperança” em relação ao que “querem fazer no futuro”.

Scholz disse que Irpin, tal como Bucha, era um símbolo de “crueldade inimaginável”, e declarou que “destruição brutal desta cidade é um aviso: esta guerra tem de acabar”.

O Presidente da Roménia, Klaus Iohannis, que está também em Kiev, declarou no Twitter que quer que “todos os russos autores de crimes de guerra sejam responsabilizados” pela justiça internacional.

Da Rússia, a primeira reacção à visita veio do antigo primeiro-ministro Dmitri Medvedev, referindo-se aos líderes como “europeus que gostam de rãs, salsichas e spaghetti”, acrescentando que a visita terá “zero utilidade” além de oferecer “uma promessa de entrada na UE e velhos howitzers”, sem contribuir para que a Ucrânia fique “mais perto da paz”. Na véspera, Medvedev tinha questionado se a Ucrânia existiria dentro de dois anos.

Passado um pouco, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, disse esperar que a visita “não se focasse exclusivamente no envio de armas à Ucrânia”, já que isso “seria totalmente inútil e só causará mais dano ao país”. “Não adianta nada encher a Ucrânia de armas”, declarou.