Marrocos veio a Évora dar-lhe mais cor e arte

No Palácio de Cadaval, a poucos metros do Templo de Diana, há uma nova exposição que associa arte contemporânea à moda. Depois de uma pausa de dois anos, o espaço reabre mais colorido, cultural e com Marrocos no ar.

Depois de ter estado dois anos fechado para restauração, o Palácio dos Duques de Cadaval volta a abrir as suas portas com algo “novo e fresco” que pretende aproximar Marrocos de Portugal e, acima de tudo, com todo um novo mundo de cor a envolvê-lo. É assim que Alexandra de Cadaval, membro da família proprietária do palácio e quem tem estado à frente da sua restauração e dinamização cultural, nos dá as boas-vindas, prenunciando a forte ligação à componente da cor que se revelará uma presença constante ao longo da exposição Love – Marrakech opened my eyes to color - Yves Saint Laurent.