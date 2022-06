Trabalhadores da Autoeuropa criticam falta de apoio à indústria

O estudo sobre o futuro da indústria automóvel em Portugal, encomendado por António Costa à Organização Internacional do Trabalho (OIT), virou-se contra o próprio Governo português. A OIT concluiu que o sector enfrenta riscos “de declínio” se não se converter à mobilidade eléctrica e continuar a ser um país de fábricas que exportam produtos maioritariamente dependentes de modelos com motores a gasóleo ou a gasolina. Para a Comissão de Trabalhadores (CT) da Autoeuropa, que produz carros do grupo Volkswagen em Palmela, os resultados evidenciam a existência de problemas estruturais que não mereceram a atenção devida por parte do executivo português.