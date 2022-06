Reino Unido e Suíça sobem taxas de juro, bolsas mundiais em queda

Os bancos centrais da Suíça e de Inglaterra seguiram hoje as pisadas das autoridades monetárias dos EUA e da zona euro e anunciaram um aumento das taxas de juro, tentando assim acompanhar os esforços de contenção da inflação.

No Reino Unido, o Banco de Inglaterra acaba de anunciar uma subida da taxa de juro em 25 pontos base (ou 0,25 pontos percentuais), alertando para a possibilidade de a taxa de inflação chegar aos 11% por volta de Outubro. Esta é a quinta subida sucessiva da taxa de referência pelo banco central britânico.

Na Suíça, o banco central pôs fim a um jejum de 15 anos sem mexer nas taxas de juro e anunciou nesta quinta-feira um aumento em 50 pontos base. As expectativas de uma recessão mundial induzida para “arrefecer” as economias parecem deixar cada vez mais lastro junto dos mercados bolsistas: Tóquio, cuja negociação diária já encerrou, é a única praça que escapa a uma quebra geral em torno dos 3%.

Em Londres, assistiu-se à quinta subida consecutiva das taxas de juro, que se fixa agora em 1,25%. A alteração de hoje foi decidida por maioria e não por unanimidade: nove dos 12 membros do banco central no Reino Unido votaram a favor de um aumento mais moderado, ao passo que os restantes três tinham optado por um aumento em 50 pontos base.

Não obstante a intervenção menos “agressiva” nos custos de financiamento, o governador do banco, Andrew Bailey, admitiu que poderá vir a ser necessário uma acção “mais forte” no mercado monetário para lidar com uma inflação que, segundo os mesmos responsáveis, já não se deve apenas a “eventos globais”.

Pouco depois do anúncio, a libra desvalorizava 0,9% face ao dólar.

Na Suíça, a taxa de juro está agora nos -0,25%, depois de um aumento em 50 pontos base anunciado nesta manhã. É a primeira subida por parte do Banco Nacional Suíço desde 2007, que assim retira a taxa de juro dos mínimos em que andou a navegar durante 15 anos.

Entre controlar a valorização do franco suíço ou tentar conter as ondas choque da inflação, a instituição liderada por Thomas Jordan optou pela segunda via. Logo de seguida, o franco suíço começou a escalar, com uma valorização de 2% face ao euro, uma trajectória que deixa à vista a paridade entre as duas moedas.

Na quarta-feira, a Reserva Federal dos EUA subiu a taxa em 75 pontos base. O Banco Central Europeu prometeu um aumento em 25 pontos base em Julho.

Com a inflação nos níveis mais altos das últimas décadas, estas mexidas enérgicas nos juros têm assustado os mercados. Completado o ciclo de mudanças no quadrilátero EUA-zona euro-Reino Unido-Suíça, não parece haver bolsa que escape ao pessimismo ou receio dos investidores.

Os principais índices das bolsas registam quebras que chegaram a rondar os 3% na Europa. Por volta das 13h, Londres perdia 2,46%, Frankfurt recuava 2,55%, Paris estava no vermelho com uma variação negativa de 1,91% e Madrid também estava em quebra (-1,12%). Em Lisboa, o PSI registava uma queda de 1,73%.

O índice pan-europeu Stoxx 600, que inclui 600 empresas de grande, média e pequena dimensão de 17 países, seguia a perder 2,4%.

Na Ásia, apenas o índice Nikkei da bolsa de Tóquio fechou em terreno positivo (+0,4%). Pelo contrário, na China tanto a praça de Hong Kong como a de Xangai apresentaram variações negativas.

Nos EUA, antes da abertura das bolsas, a perspectiva era também de quebra. Os mercados de futuros indicavam que o S&P 500 em Wall Street poderia perder 2,1% nas primeiras negociações do dia.