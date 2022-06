Estádio Azteca vai receber Mundial pela terceira vez em 2026

O Estádio Azteca, palco das finais de 1970 e 1986, vai voltar a receber um Campeonato do Mundo de futebol em 2026, após terem sido anunciadas as cidades em que a competição vai decorrer no México, Estados Unidos e Canadá.

“Fazemos história. Com as sede de Monterrey, Guadalajara e Cidade do México no Mundial 2026, somos o primeiro país a albergar o Campeonato do Mundo pela terceira vez”, notou a federação mexicana, na rede social Twitter.

O Azteca, na capital do México, é um dos estádios mais míticos do desporto mundial, depois de ter recebido a final de 1970, em que o Brasil de Pelé bateu a Itália (4-1), mas também a de 1986, com a Argentina de Diego Maradona a vencer a Alemanha Ocidental (3-2).

Fora das finais, foi o palco do Alemanha-Inglaterra em que Maradona fez o golo da “mão de Deus” e o “golo do século”, mas também foi palco do torneio de futebol dos Jogos Olímpicos de 1968 e recebeu o Mundial feminino de 1971.

O México tem três cidades-sede, contra duas do Canadá, Toronto e Vancouver, enquanto os Estados Unidos acolhem a maior parte do torneio, em Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas, Los Angeles, Miami, Nova Iorque, São Francisco, Filadélfia e Seattle.

Estas 16 cidades-sede foram as vencedoras de um concurso a que se candidataram 23, com um total de 60, dos 80, jogos agendados para os Estados Unidos.

Será um regresso ao México, pela terceira vez, pela segunda aos Estados Unidos, que organizaram sozinhos o torneio em 1994, e uma estreia em solo canadiano, que já recebeu o Mundial feminino, em 2015.