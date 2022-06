Leo Middea revela Se eu disser que quero um beijo, primeiro single de um álbum chamado Gente

Já lá vão sete meses desde que o cantor e compositor brasileiro Leo Middea celebrou os seus então quatro anos de residência em Portugal com a canção Hello Goodbye, em single e videoclipe. Agora prepara um novo álbum para 2023, antecipando esta semana uma das suas canções, Se eu disser que quero um beijo. Canção que celebra a vida e os encontros após o período mais crítico da pandemia da covid-19, Middea descreve-a, no texto que acompanha o lançamento, como uma música que faz querer “correr pro abraço e voltar para um lugar de carinho, aconchego e felicidade”. Daí o vídeo focar-se em movimentos que mostram “diferentes formas de reconexão com o mundo e com os próprios desejos e individualidades.” A inspiração no beijo é simbólica, já que ele não é explícito no videoclipe, e tem influências cinematográficas, incluindo o surrealismo do cineasta chileno Alejandro Jodorowsky, autor de filmes como El Topo (1970), A Montanha Sagrada (1973) ou La Danza de la Realidad (2014).

Canção e filme trazem também “referências de outras décadas, sons e lugares”, ainda segundo o texto de Middea: “O single teve a composição em Portugal, a produção na Holanda, mas a base e a inspiração vem do Brasil. Também há elementos electrónicos, percussões gravadas diretamente de São Paulo pelo músico Kabé Pinheiro e coros femininos inspirados na MPB dos anos 60 e 70.”

Nascido no Rio de Janeiro, em 27 de Abril de 1995, Leo Middea tem quatro álbuns, dois gravados no Brasil (Dois, 2014, e A Dança do Mundo, 2016) e dois em Portugal, Vicentina (2020), e Beleza Isolar (2020), este gravado em plena pandemia, como é visível na ironia do título. As suas principais influências, conforme disse ao PÚBLICO em Novembro de 2021, são Gilberto Gil, Caetano Veloso e Jorge Benjor (antes Jorge Ben), este pela complexidade das suas letras que aparentam ser simples. “Durante a pandemia, tentei conhecer outros artistas e géneros musicais também, mas durante a minha vida inteira esses três artistas foram os principais.” Se eu disser que quero um beijo é o primeiro tema de uma sequência de singles e videoclipes que Leo Middea conta divulgar ao longo deste ano, antecipando aquele que será o seu próximo álbum: Gente.