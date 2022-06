Museus e democracia (ou falta dela) na Europa liberal-populista

Continuam a fazer-se sentir as ondas de choque do relatório elaborado pelo Projecto de Observação da Gestão e Governança dos Museus, promovido conjuntamente pelo Comité do ICOM sobre Gestão de Museus (INTERCOM) e pelo Comité Internacional para os Museus de Arte Moderna (CIMAM), afiliado do ICOM. Baseado na observação de terreno e em testemunhos, este relatório não se limita a descrever a realidade existente nos países do chamado Grupo de Visegrado e de outros no Sudeste da Europa. Faz também sugestões práticas de como a modificar, nomeadamente ao nível do envolvimento social nos museus, através de conselhos independentes.