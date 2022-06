Tiago Pitta e Cunha sobre a Conferência dos Oceanos

No quarto episódio do podcast Azul, ouvimos Tiago Pitta e Cunha, presidente executivo da Fundação Oceano Azul. Siga o podcast Azul no Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ou outras aplicações para podcasts.

No quarto episódio do podcast Azul, o convidado é Tiago Pitta e Cunha, presidente executivo da Fundação Oceano Azul. Especialista em assuntos do mar, o jurista elenca as questões que serão debatidas na segunda Conferência dos Oceanos da Organização das Nações Unidas (ONU), que acontece em Lisboa entre os dias 27 de Junho e 1 de Julho.

Tiago Pitta e Cunha diz que já passou o tempo para dialogar sobre os desafios do planeta, como as alterações climáticas, a poluição marítima e a desoxigenação dos oceanos, e que está na altura de passar à acção. É fundamental a criação de “um Acordo de Paris para os oceanos”, defende.

Lembrando a meta “30x30”, que está relacionada com os 17 objectivos de desenvolvimento sustentável da ONU e corresponde a uma campanha para chegarmos a 2030 com 30% do oceano como áreas marinhas protegidas, o jurista fala também sobre o trabalho que a Fundação Oceano Azul tem desenvolvido para, em colaboração com o Governo português e os governos regionais dos arquipélagos dos Açores e da Madeira, criar mais áreas marinhas protegidas em Portugal.

