Onde pára a neve dos Alpes?

Na imagem de satélite, a pouca neve à vista vem marcada a vermelho para não a confudirmos com as manchas brancas da nuvens. A área de neve de 2022 neste local atingiu o seu mínimo mais cedo do que em qualquer outro ano desde 2001.

Os efeitos da grave seca que tem vindo a assolar o Norte de Itália desde há meses estão a tornar-se ainda mais evidentes com as temperaturas mais quentes e a aproximação do Verão. De facto, segundo o Centre d'Etudes Spatiales de la Biosphère (CESBIO - Centro de Estudos Espaciais da Biosfera), após um Inverno caracterizado pela falta de chuva, a área de neve de 2022 atingiu o seu mínimo mais cedo do que em qualquer outro ano desde 2001.

A cobertura de neve residual, mostrada a vermelho para a distinguir das nuvens, é visível nesta imagem, adquirida por um dos satélites Copernicus Sentinel-3 a 14 de Junho de 2022.

O programa Snow and Ice Monitoring (monitorização da neve e do gelo) fornecido pelo Copernicus Land Monitoring Service (CLMS) oferece dados de alta resolução quase em tempo real utilizados para monitorizar a área de cobertura de neve, condições de estado da neve, área de neve persistente e cobertura de gelo.