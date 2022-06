Advogados do caso BES dizem que é “ilegal” limitar a instrução a oito meses

Posição subscrita por 27 juristas sustenta que determinação do Conselho Superior da Magistratura é “interferência inadmissível” por parte do órgão de gestão na independência do juiz Ivo Rosa.

Um grupo de 27 advogados que trabalham no caso do colapso do Banco Espírito Santo considera “ilegal” a decisão do Conselho Superior da Magistratura (CSM) que determinou, há duas semanas, um prazo de oito meses para o juiz Ivo Rosa terminar a instrução do processo. Numa posição pública datada desta quarta-feira, a que o PÚBLICO teve acesso, os juristas sustentam que a decisão do CSM constitui uma “interferência inadmissível” na independência do juiz Ivo Rosa.