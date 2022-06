O que está a acontecer no SNS? “Chama-se incompetência”

O debate sobre o progressivo enfraquecimento do Serviço Nacional de Saúde foi reaceso​ nos últimos dias depois de uma crise nas urgências de obstetrícia e ginecologia. Erros “políticos”, de “gestão” e “planeamento” geraram um SNS doente, com sintomas visíveis há vários anos. Neste P24 ouvimos José Coucello, médico cardiologista, e Mário Jorge Neves, médico de saúde pública, sobre o estado e o futuro do SNS.

