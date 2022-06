PSD acusa Governo de “desenrascar” na resposta às “filas nos aeroportos”

O vice-presidente da bancada do PSD, André Coelho Lima, apontou o “absoluto caos” que se vive na saúde assim como no aeroporto de Lisboa como a “face visível da desorientação” do Governo socialista e considerou que o plano de contingência não é mais do que um “desenrascar” da situação. A declaração política do social-democrata, no plenário desta quarta-feira, acabaria por inflamar os ânimos à direita, levando a uma troca de palavras com o líder do Chega sobre qual o partido que mais saiu em defesa do SEF.