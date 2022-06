Processos por crimes de corrupção em máximos desde 2011

A Polícia Judiciária (PJ) recebeu no ano passado o maior número de processos por corrupção pelo menos desde 2011. Foram 705 a dar entrada naquela polícia através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC), o que representou um aumento de 40% em relação a 2020, quando tinham sido registados 502. E a que se soma outro recorde: em 2021, as restantes autoridades policiais registaram 100 crimes de corrupção, que comparam com os 62 do ano anterior.