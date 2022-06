O país dos planos de contingência

Esta foi uma semana atípica, com uma vaga de calor, alguns feriados pelo meio mas com muitas notícias ao mesmo tempo. O pior da covid-19 já passou, mas parece que se abriu uma cortina e de repente vemos uma situação de ruptura nas urgências de obstetrícia, descobrimos que não há médicos que cheguem (mesmo nos hospitais privados) e a ministra da Saúde fala em plano de contingência.

Por causa da reestruturação em curso do SEF, também se vivem dias difíceis nos aeroportos portugueses. Para já o Ministro da Administração Interna anunciou o reforço com agentes da PSP e uma espécie de via verde para alguns turistas através do recurso às e-gates.

