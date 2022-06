AMP acompanha preocupações de Rui Moreira antes da reunião com o Governo

Presidente da Área Metropolitana do Porto declara que a reunião de terça-feira com a ministra da Coesão Territorial não é para “regatear dinheiro” mas para “identificar problemas”.

Os presidentes de câmara da Área Metropolitana do Porto (AMP) vão preparar um documento formal para entregar terça-feira à ministra da Coesão Territorial em que constam as preocupações dos autarcas e as questões que querem ver clarificadas relativamente ao processo de descentralização de competências do Estado central para os municípios.