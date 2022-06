O estado do SNS e a (ir)responsabilidade de Marta Temido

Os meus amigos de Beja há anos que fazem lobbying para eu, podendo, ir falando do estado do hospital, onde não existem várias especialidades. Em 2019 era noticiado o encerramento pela quinta vez da urgência de obstetrícia no hospital da cidade. Tendo em conta o tempo que demoram a percorrer as longas distâncias das planícies alentejanas, espanta como naquele ano não fomos inundados de notícias de bebés nascendo à beira da estrada na simpática sombra das oliveiras. Em todo o caso, imagine-se a ansiedade de uma grávida, num momento já sempre carregado de tensão emocional, ao perceber que afinal não tem, num raio de quilómetros tolerável, médico e enfermeiros para ajudar o seu bebé a nascer. É assim que com frequência se vive em Beja e nas cercanias.