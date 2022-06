A violência contra a pessoa idosa

A sociedade evoluiu, tornou-se mais moderna e mais tecnológica, mas, por isso mesmo, mais fria, mais impessoal, mais avessa a entender o que está para além do imediato, do racional, do material. Esta quarta-feira, assinala-se o Dia Mundial da Consciencialização da Violência contra a Pessoa Idosa.

É hoje em dia comum ver notícias nos media que nos dão conta de atos de violência e maus-tratos infligidos a pessoas idosas.

As notícias são recebidas com total indiferença pelas pessoas: provocam eventualmente algum comentário, mas rapidamente são votadas ao esquecimento.

A violência, aliás, banalizou-se, faz parte do nosso quotidiano, e a que diz respeito aos idosos não é exceção, ou não sejam os idosos um problema, um “mal” com o qual a nossa sociedade tem de lidar, recebendo inclusive as suas pensões à custa do trabalho dos mais novos.

E, no entanto, em tempos idos, contudo não muito distantes, as pessoas idosas envelheciam com dignidade.

Eram tempos em que havia lugar para os mais velhos, quer em casa, onde tinham o seu lugar, quer na sociedade, que lhes reconhecia o contributo dado ao longo dos anos.

A sociedade evoluiu, tornou-se mais moderna e mais tecnológica, mas, por isso mesmo, mais fria, mais impessoal, mais avessa a entender o que está para além do imediato, do racional, do material.

O conceito de família, de relação entre novos e mais velhos, o reconhecimento do mérito dos outros, particularmente dos mais idosos, o valor da experiência de vida nada valem hoje em dia.

Acresce que, numa sociedade materialista como a nossa, os idosos são encarados como um peso morto, e apenas significam um acréscimo de problemas e despesas com a saúde, com a segurança social, com as pensões de reforma.

Daí ao desprezo, ao ostracismo, à violência, vai um passo.

Esta questão torna-se premente e exige soluções a curto e a médio prazo, uma vez que a nossa população idosa tem vindo a aumentar progressivamente e, portanto, o problema dos idosos, com o todo cortejo de dependências e necessidades inerentes, tem tendência a agravar-se cada vez mais.

Em Portugal, a população com 65 anos e mais era 9,7% do total em 1971, de 16,2% em 2000, passando a 22,5% no ano de 2020 (INE, Pordata), o que significa que daqui a alguns anos um terço da população será envelhecida.

É, pois, o momento de olhar para este extrato populacional com a devida atenção, planeando ações para agora e para o futuro, que lhe assegurem um resto de vida digno e justo.

Ações que enalteçam perante os cidadãos o contributo que eles deram à sociedade, que previnam e evitem quaisquer situações de descriminação, que avaliem e punam exemplarmente quem atentar contra a integridade mental e física dos nossos idosos.

Como dizia uma socióloga brasileira, Cecília Sfalsin, “Cuidar de nossos idosos é preservar a nossa História”.

O autor escreve segundo o Acordo Ortográfico de 1990