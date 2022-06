Lufthansa voa arco-íris “Lovehansa” para celebrar Orgulho LGBTQIA+

Para celebrar o mês do Pride, a Lufthansa transformou o Airbus A320neo de registo D-AINY no “Lovahansa”, um avião arco-íris que sobrevoará “destinos em toda a Europa” durante os próximos seis meses.

No exterior do avião, o logótipo da companhia área foi substituído por um “Lovehansa” de “amor” (love em inglês) pintado com as cores do arco-íris, símbolo da bandeira do Orgulho LGBTQIA+. Há corações em arco-íris sobre as asas e, no interior, as filas de assentos também se vestem de vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e roxo.

O primeiro voo levantou asas a 10 de Junho, rumo a Billund, na Dinamarca, e “durante os próximos seis meses” o “Lovehansa” andará a sobrevoar os céus da Europa em diversos voos da companhia aérea, lê-se em comunicado.

A iniciativa, aponta a nota de imprensa, quer “tornar esta parte importante da sua cultura corporativa proeminente e visível para o mundo exterior”, representando “abertura, diversidade e compreensão”.