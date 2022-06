ERSE antecipa receitas e baixa tarifas eléctricas em 2,6% em Julho

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) confirmou que as tarifas de electricidade do mercado regulado vão descer 2,6% em Julho para os consumidores domésticos, graças à antecipação de devolução de receitas ao sistema eléctrico.

“Esta revisão excepcional das tarifas em 2022 é fundamental para assegurar uma maior estabilidade tarifária face ao actual contexto de grande volatilidade dos mercados de energia e de nível de preços anormalmente elevados nos mercados grossistas de electricidade”, diz a entidade reguladora, que já havia feito esta proposta em Abril.

A redução consegue-se com a “devolução antecipada aos consumidores de benefícios superiores aos inicialmente previstos no diferencial de custos com a produção em regime especial (PRE) com remuneração garantida, e com os Contratos de Aquisição de Energia (CAE)”, lê-se no comunicado divulgado esta quarta-feira.

Também entram nas contas as “receitas adicionais dos leilões de emissão de gases com efeito de estufa”.

No total, são 988 milhões de euros que contribuem para amortecer os preços (são 626 milhões de euros do diferencial de custos da PRE, 150 milhões das receitas dos leilões de carbono e 198 milhões de euros do CAE da Turbogás).

Esta redução, aprovada depois de parecer do Conselho Tarifário da entidade reguladora, virá “minorar os efeitos adversos da subida de preços no mercado grossista de electricidade” e traduzir-se em reduções das tarifas de acesso às redes que variam entre os 68,4% para as famílias e 134,4% para os grandes industriais em muito alta tensão (face a 2021).

Para um casal sem filhos e com uma factura média mensal de 37,36 euros, o encargo deverá descer um euro por mês, calcula a ERSE. Para uma família de quatro pessoas e uma factura média de 92,72 euros, a poupança poderá atingir 2,48 euros/mês.

A entidade presidida por Pedro Verdelho salienta que o “nível tarifário de 2022 é reflexo de circunstâncias muito próprias e conjunturais que poderão não se repetir nos próximos anos.

A redução de 2,6% aplica-se aos 900 mil clientes que ainda estão no mercado regulado e aos clientes do mercado livre que optaram pela tarifa equiparada à tarifa regulada.

“Face ao preço médio de 2021, os consumidores observam em 2022 um acréscimo de 1,1% no preço de venda final (os preços em 2022 integram a decisão tarifária de Janeiro de 2022, a revisão trimestral ocorrida em 1 de Abril de 2022 e os preços a vigorarem a partir de 1 de Julho de 2022)”, explica a entidade reguladora.

Em cinco anos, registou-se uma descida acumulada de 3,7% nos preços pagos pelos consumidores domésticos de electricidade.