BCE admite acelerar “novo instrumento contra a fragmentação” na zona euro

Depois de uma reunião de emergência marcada de véspera, o conselho que decide a política monetária do Banco Central Europeu (BCE) admitiu “acelerar” a criação de “um novo instrumento contra a fragmentação” do mercado na zona euro, onde as taxas de juro das dívidas soberanas de alguns países voltaram a aumentar depois de o banco anunciar, há escassos dias, o fim do programa de compra de obrigações e uma subida das taxas de juro de referência. Entre os países afectados está a Itália, terceira maior economia da moeda única, cujos juros da dívida transaccionados no mercado secundário voltaram a superar os 4% nos últimos dias.