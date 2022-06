Volta a Portugal feminina regressa com menos dinheiro em prémios

Apesar de ter os mesmos quatro dias de prova que teve em 2021, este ano uma das etapas é convertida no prólogo inaugural, o que leva também a uma redução do “bolo” total de prémios monetários.

A segunda edição da Volta a Portugal feminina regressa de quinta-feira a domingo com um prólogo, seguido de outras três etapas, ligando Loures a Anadia ao longo de 273,4 quilómetros para encontrar a sucessora da ausente Raquel Queirós.

Após a edição inaugural, esta é uma Volta mais diversa geograficamente, deixando a zona da Grande Lisboa para se “esticar” até ao Centro e até Anadia, um dos pólos agregadores do ciclismo nacional.

No primeiro dia, um prólogo curto de 2.900 metros vai encontrar a primeira camisola amarela da corrida, seguindo-se uma etapa em linha entre Vila Franca de Xira e Torres Vedras, no dia 17, com 87,6 quilómetros.

No sábado, dia 18, o pelotão sai de Monte Redondo, em Leiria, a caminho de Ourém, onde chega depois de 78,1 quilómetros, e encerra a sua missão no domingo com a etapa “rainha”, entre Aveiro e Anadia, em 104,7 quilómetros.

Esta tirada serve também para mostrar o circuito em que decorrerão os Europeus de sub-23 e juniores, em Julho, sendo decisiva para encontrar a sucessora de Raquel Queirós, a ciclista olímpica que venceu a edição pioneira, em 2021.

Menos prémios

Apesar de ter os mesmos quatro dias de prova que teve em 2021, este ano uma das etapas é “convertida” no prólogo inaugural, o que leva também a uma redução do “bolo” total de prémios monetários.

Se a edição pioneira da Volta tinha um total de 6.900 euros para distribuir, segundo o guia técnico, no segundo ano o total fixa-se nos 4.446 euros.

O pelotão terá cerca de uma centena de corredoras com 17 equipas presentes na partida, dez nacionais e sete estrangeiras - quatro espanholas, entre elas a selecção da Catalunha, duas britânicas e uma francesa.

Sem Raquel Queirós para defender o título, o dorsal número um estará nas costas da jovem Sofia Gomes, de apenas 18 anos, depois de em 2021 ter surpreendido o pelotão para acabar em segundo na geral final, e em primeiro na classificação da juventude.

Agora nas espanholas da Massi Tactic, poderá ter outras responsabilidades, destacando-se, no pelotão, um misto entre ciclistas muito experientes, como Celina Carpinteiro (5Quinas-Município de Albufeira-CDASJ), tricampeã nacional de fundo hoje com 42 anos, à juventude de muitas atletas nascidas já no século XXI.

A espanhola Kiwi Atlántico Louriña tem três portuguesas inscritas, com Diana Pedrosa em destaque, enquanto a Velo Performance traz Mariana Líbano e Vera Vilaça, quarta em 2021, como principais nomes, com a presença de uma selecção portuguesa sub-23 e júnior com quatro elementos.

Aquando da apresentação, o presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC), que assumiu a organização da maior prova por etapas para o pelotão feminino nacional, destacou a “alegria imensa” no trabalho.

Portugal, de resto, teve uma Volta primeiro do que França, que só este ano inaugurará um Tour para o pelotão feminino, enquanto Espanha ainda “espera”, ao contrário de Itália, que organiza o Giro Rosa, a maior prova por etapas do calendário internacional.

“O ciclismo feminino está com uma renovação extraordinária e as nossas equipas sonham com esta corrida. Acho que temos aqui uma corrida muito interessante, com início em Loures e a terminar já mais a norte, em Anadia”, referiu Delmino Pereira.

Percurso da segunda Volta a Portugal feminina:

16 jun: Prólogo, Loures -- Loures, 2,9 km (contra-relógio individual).

17 jun: 1.ª etapa, Vila Franca de Xira -- Torres Vedras, 87,6 km.

18 jun: 2.ª etapa, Monte Redondo -- Ourém, 78,1 km.

19 jun: 3.ª etapa, Aveiro -- Anadia, 104,7 km.