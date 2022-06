Awer Mabil: uma vida que muda todos os dias

Um guarda-redes a “fazer figura de parvo”. Foi nas mãos de Andrew Redmayne, o barbudo dançante, que parou o remate de Alex Varela, garantindo à Austrália a vitória no desempate por penáltis frente ao Peru, num playoff intercontinental realizado em Doha, e a penúltima vaga no Mundial de 2022 no Qatar. Antes das palhaçadas de Redmayne, foi Awer Mabil quem avançou para a marca dos 11 metros. Pedro Gallese, guarda-redes peruano, atirou-se para o seu lado direito e a bola entrou no meio da baliza. Um minuto depois, a Austrália qualificava-se para o Mundial. E a vida de Awer Mabil mudava outra vez.