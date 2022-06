Lançado em Abril na sua edição original, este romance tornou-se um bestseller do The New York Times,. Está a ser traduzido para mais de 35 línguas e adaptado à televisão numa série protagonizada por Brie Larson. É o primeiro livro da norte-americana Bonnie Garmus, que aos 64 anos tem uma nova carreira. Lições de Química chegou esta semana às livrarias portuguesas pelas Edições Asa.