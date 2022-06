Palestina em foco no regresso do FalaDura

As poetas Asmaa Azaizeh e Farah Chamma encabeçam o festival de spoken word , que após 19 anos de hiato se instala no Porto e em Braga, entre esta quinta-feira e domingo.

Uma nova geração de poetas palestinianas, um espectáculo inédito de Capicua, uma banda de rock e spoken word, 14 jovens rappers portuenses que se juntam em palco, e a poesia a entrar, de surpresa, em cafés do Porto e de Braga. Estes são alguns destaques do FalaDura – Festival Internacional de Palavra Dita, que entre esta quinta-feira e domingo ocupa o Theatro Circo, em Braga, e o Coliseu do Porto, após um pré-arranque no passado dia 11 com um workshop de uma semana orientado por Ana Deus e Regina Guimarães.