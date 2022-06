Biblioteca de Grândola de Pedro Matos e Pedro Domingos recebe prémio FAD Cidade e Paisagem

O projecto dos arquitectos portugueses Pedro Matos e Pedro Domingos para a Biblioteca e Arquivo do Município de Grândola recebeu o prémio FAD na categoria de Cidade e Paisagem, distinção partilhada com o atelier unparelld'arquitectes. A Casa Azul, de Ricardo Bak Gordon, era uma das finalistas na categoria principal destes prémios ibéricos de arquitectura, mas acabou por ser ultrapassada pelo edifício Llacuna, do atelier Arquitectura-G, em Barcelona.

Os FAD, que distinguem obras acabadas entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro do ano anterior na Península Ibérica e nas ilhas espanholas e portuguesas, foram entregues numa cerimónia presencial na noite de terça-feira a 16 projectos, a partir de um total de 434 obras apresentadas a concurso.

O único projecto português premiado é um volume branco no centro da cidade, local de passagem para muitos que entram em Grândola. “A relação e a sucessão de espaços públicos e colectivos gerados pela Biblioteca e Arquivo Municipal de Grândola coloca novos desafios à arquitectura pública”, descreve a organização dos prémios em comunicado, sublinhando que a “intervenção gera um novo espaço central” na localidade.

O prémio FAD na categoria de Cidade e Paisagem foi atribuído ex-aequo a outra obra que teve um impacto central numa localidade, desta feita espanhola. Trata-se do edifício Bon dia, Carme!, em Olot (Catalunha), assinado por Eduard Callís Freixas e Guillem Moliner Milhau, da unparelld’arquitectes. O júri assinala que tanto o projecto português quanto o espanhol “criam tecido e transformam o espaço público da cidade”, materializando “duas formas diferentes de criar espaços participativos”.

O edifício da biblioteca e arquivo alentejano integra Rede Nacional de Bibliotecas Escolares e a Rede de Bibliotecas de Grândola e é descrito pelos arquitectos Pedro Matos e Pedro Domingos como parte de uma “prática de resistência”, porque a dupla apresentou uma proposta crítica como resposta ao programa inicial.

O projecto inclui a praça e a biblioteca, e tem como elemento imediato as palmeiras que saúdam quem entra, mas também quem queira permanecer no exterior. Já sobre a biblioteca, centro nevrálgico do projecto, Pedro Matos Gameiro dizia ao podcast No País dos Arquitectos, parceiro da Rede PÚBLICO, que “gostaria de imaginar que o livro, enquanto objecto físico, que apaixona tantos de nós, continuará a ser útil às pessoas no futuro e que nem tudo se transformará em algo mais imaterial”. Por isso, esclarece, a Biblioteca de Grândola “foi desenhada tendo em vista uma espécie de campo de acção alargado”, ocupando “um lugar central na cidade”, com o seu pátio, as suas galerias e a sua relação com os edifícios circundantes.

A mudança da Biblioteca de Grândola não esteve isenta de polémica e em 2018 foi criado um movimento de contestação da potencial demolição do antigo edifício, novecentista, sem autoria identificada nem qualquer protecção patrimonial. O movimento Preserve Casa Barahona, nome do local onde durante cerca de três décadas funcionou a biblioteca municipal, temia a substituição do edifício por um “cubo de betão”. A Casa Barahona ainda existe, tendo sido requalificada, e o projecto da nova biblioteca agora premiado foi também finalista do Prémio Mies van der Rohe 2022.

O júri desta edição do prémio ibérico fundado em 1958 foi presidido pela arquitecta portuguesa Inês Lobo e tinha como vogais Paloma Cañizares, Josep Puigdomènech (The Room Studio), Pep Quilez (Pep Studio), Maria Rubert de Ventós e Jorge Vidal.

A Casa Azul, de Ricardo Bak Gordon e também na zona de Grândola (mais precisamente no Monte dos Patos) era uma das finalistas ao prémio principal, mas o FAD Arquitectura 2022 foi para o edifício de habitação Llacuna, de Jonathan Arnabat, Jordi Ayala-Bril, Aitor Fuentes, Igor Urdampilleta e Albert Guerra (Arquitectura-G).

O Prémio FAD de Interiorismo coube ao projecto El Garaje, em Madrid, assinado por Ophélie Herranz Lespagnol e Paul Galindo Pastre (do atelier Nomos). O Prémio FAD de Intervenções Efémeras distinguiu Agrilogística, de Miquel Mariné e Pol Esteve (Goig), e o galardão que distingue projectos concretizados fora de Espanha e Portugal foi o outro ex aequo desta edição, entregue ao Novo Museu Munch em Oslo (Noruega), dos arquitectos Juan Herreros e Jens Richter (estúdio Herreros), e a Air/Aria/Aire, apresentado na Bienal de Veneza (Itália) por Olga Subirós.