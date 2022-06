Aberto 24 Horas, um “musical do submundo” em cena no Pérola Negra

Ao som de uma moeda a girar, as portas de Aberto 24 horas escancaram-se ao público. No interior do bar encontramos a história de cinco indivíduos que fazem do balcão onde bebem uma trincheira e que afogam os desgostos da vida lá de fora em copos sucessivos. Dia após dia, as suas vidas vão se cruzando, sem exaltação. Até que a chegada de uma mulher – a quem mais se referem como “ela” do que pelo seu nome – lhes troca as voltas e transforma o seu mundo intransponível num verdadeiro caos.