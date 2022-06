Quarta, na TV: Bowie, Gatos e cachalotes

CINEMA

Stardust - O Nascer de Uma Estrela

TVCine Top, 18h05

A história da persona artística Ziggy Stardust, uma estrela do rock ‘n’ roll alienígena e andrógina, inventada por David Bowie como escudo para a ansiedade do palco sentida durante a sua digressão de 1971 nos EUA, que acaba quase ultrapassando o seu criador. Um filme biográfico sobre uma das mais memoráveis fases do camaleónico Bowie, assinado por Gabriel Range e com as actuações de Johnny Flynn, Marc Maron e Jena Malone.

Era Uma Vez em… Hollywood

AXN Movies, 21h10

Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) é um actor que busca reavivar a sua carreira, juntamente com o seu duplo e velho amigo Cliff Booth (Brad Pitt), cruzando a Los Angeles de 1969, povoada de personagens que marcaram a época, como Sharon Tate, grávida do cineasta Roman Polanski, e dos demónios que a condenaram, como Charles Manson e a sua “família”. O nono filme de Quentin Tarantino conta com um vasto e luxuoso elenco – os veteranos Bruce Dern e Al Pacino juntam-se ainda a nomes como Margot Robbie e Timothy Olyphant – e é uma aclamada e oscarizada ode à fábrica dos sonhos.

Parque Mayer

RTP, 22h58

Corre o ano de 1933 quando Deolinda troca a sua aldeia natal por Lisboa, determinada a tornar-se actriz de teatro no Parque Mayer. Bonita e talentosa, cedo conquista os palcos e o coração de Mário, o encenador, parte de uma cena teatral que insiste em desafiar a censura do Estado Novo. Nova parceria entre o realizador António-Pedro Vasconcelos e o produtor Tino Navarro, notavelmente elencada por nomes como Daniela Melchior, Diogo Morgado, Miguel Guilherme e Alexandra Lencastre.

SÉRIES

La Fortuna

AMC, 22h10

Final da quarta temporada da série épica de Alejandro Amenábar, em que o jovem diplomata Álex Ventura (Álvaro Mel) se vê alistado para recuperar para Espanha o tesouro submarino roubado por Frank Wild (Stanley Tucci), um aventureiro que percorre o mundo a saquear riquezas afundadas.

Training Day

Fox, 22h15

Estreia, com episódio duplo, da série-sequela do filme homónimo de Antoine Fuqua, com elenco encabeçado por Bill Paxton, num dos seus últimos papéis, como agente corrupto da polícia de Los Angeles que irá ser investigado por um jovem colega, interpretado por Justin Cornwell. Criada para a televisão por Will Beall, a série conta com Fuqua como um dos produtores executivos.

Love, Victor

Disney+, streaming

Victor é recém-chegado à secundária Creekwood e a adaptação à sua nova realidade será uma odisseia plena de desafios sociais, familiares e pessoais, enquanto procura ajuda para navegar a adolescência e explora a sua orientação sexual. Michael Cimino encarna a personagem titular da série ambientada no mundo do inovador de Love, Simon, filme inspirado pelo romance de Becky Albertalli.

DOCUMENTÁRIOS

Cachalotes: gigantes do mar

Odisseia, 16h

O Odisseia assinala o Dia Mundial dos Oceanos dedicando o mês de Junho ao grande azul. A rubrica especial Entre as Baleias apresenta vários documentários que se debruçam sobre os gigantes do mar, entre os quais este que planta um olhar aguçado sobre o cachalote, conquistador das profundezas sombrias e maior predador do planeta, focando o seu comportamento e inteligência assim como os perigos que enfrenta nesta era de devastação ambiental.

À Solta na Internet

TVCine Edition, 22h

O realizador Vít Klusák convida três actrizes com ar juvenil a fazerem-se passar por crianças de 12 anos num chat room e o resultado é estarrecedor: em apenas dez dias são contactadas por milhares de predadores que lhes pedem e enviam fotos explícitas e propõem encontros. Um documentário revelador sobre a internet como ferramenta máxima da exploração e abuso sexual.

Gatos

RTP2, 23h09

Documentário atípico sobre os gatos que vagueiam pelas ruas de Istambul em estado semi-selvagem, revelando personalidades distintas na forma como se relacionam entre si e com os humanos da metrópole que habitam. Ceyda Torun tece uma narrativa inventada que ilumina a perspectiva felina do nosso mundo, na sua aclamada estreia na realização em longa-metragem.