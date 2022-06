Portugal soma mais dez casos de varíola-dos-macacos, mas não há plano para vacinar

A Direcção-Geral da Saúde confirmou esta quarta-feira mais dez casos de varíola-dos-macacos. Portugal mantém-se com o maior número de infectados por milhão de habitantes, numa altura em que atinge os 241 casos confirmados.

A maioria dos infectados localiza-se na região de Lisboa e Vale do Tejo. Todas as pessoas confirmadas com varíola-dos-macacos (monkeypox ou VMPX) são homens, entre os 19 e os 61 anos. Em todo o mundo, quando se ultrapassam os 1600 casos confirmados de VMPX, a maioria dos infectados são homens, mas também existem mulheres com casos confirmados, não sendo uma doença exclusivamente masculina.

Esta terça-feira, foi confirmada a compra de mais de 100 mil doses de vacinas de terceira geração pela União Europeia, através de fundos europeus. Não foram avançadas informações sobre a distribuição das mesmas pelos países afectados, mas atendendo ao cenário actual Portugal pderá ser um dos prioritários na recepção das doses de vacinas contra o VMPX.

Até esta quarta-feira, não havia qualquer indicação sobre a posição de Portugal face à vacinação. A hipótese foi admitida no final de Maio, tendo sido revelado que estava a ser estudada em conjunto pelo Programa Nacional de Vacinação, a Comissão Técnica de Vacinação e o Infarmed - mas sem novidades nas últimas três semanas.

A Organização Mundial da Saúde, também esta terça-feira, emitiu uma orientação em que recomenda a vacinação de profissionais de saúde e contactos de risco com casos confirmados ou suspeitos.