Dos dias abertos às feiras, a atracção de alunos para o superior “tornou-se um mercado”

Universidades e politécnicos profissionalizaram a captação de estudantes e gastam dezenas de milhares de euros por ano em viagens, eventos e brindes. Uma associação divulga oferta formativa do ensino superior em mais de 300 escolas do secundário.

“Uau!”, exclamam em uníssono meia dúzia de alunas da escola secundária Francisco de Holanda, em Guimarães. Em 30 segundos, uma folha simples de polímero negro ganha a forma de um suporte para telemóvel. Para os investigadores do departamento de Engenharia de Polímeros da Universidade do Minho este é um exercício básico. Para as jovens estudantes do 12.º ano é um momento fascinante.