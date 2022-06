Hospitais privados: “Há poucos obstetras em Portugal assim como há poucos psiquiatras ou anestesistas”

Presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada admite que haja “uma disparidade significativa de valores consoante a experiência do médico” na contratação pelos privados porque, ao contrário dos enfermeiros, não existem acordos colectivos para médicos.

A falta de médicos que tem causado constrangimentos no funcionamento dos serviços de obstetrícia e ginecologia em vários hospitais na região de Lisboa não é um problema do “Serviço Nacional de Saúde ou dos hospitais privados”, mas sim um problema do país, segundo diz o Presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP).