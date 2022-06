Apurados 23 alunos no concurso “Inspira o teu professor”

“Inspira o teu professor” é o nome do concurso criado pelo fundador da Mentes Empreendedoras que decorre esta quarta-feira, dia 15 de Junho pelas 14 horas no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa. O evento, do qual o PÚBLICO é media partner, desafia os 23 finalistas a serem “agentes de mudança” trazendo projectos da sua autoria, com o objectivo de sensibilizar a comunidade para a importância social dos professores nas escolas.

Afonso Mendonça Reis, director-geral das Mentes Empreendedoras, espera que os alunos exponham a sua perspectiva no debate: “Faltam professores! O que fazer?” e desafia-os a “tomar conta do palco”. A expectativa é que se reúnam conclusões em relação às estratégias e medidas que os alunos, se pudessem decidir, tomariam para resolver a problemática actual — a falta de professores e a sua colocação nas escolas.

Uma organização procura criar líderes de impacto, autónomos e “líderes capazes de transformar a si próprios e a sua comunidade”, referiu o gestor.

Um dos maiores desafios na profissão de professor, exemplifica, tem a ver com a conciliação com a vida familiar quando as duas pessoas dão aulas em instituições de ensino. “Existem inúmeras histórias de casais em que um professor é colocado em Bragança, e a sua esposa colocada no Algarve. Uma pessoa da família não aguenta a situação e desiste da carreira”, desenvolve o director.

Para o professor, a solução poderia passar por permitir “decisões mais locais” sobre a escolha do corpo docente, isto é, cada escola beneficiar de mais poder de decisão e desta forma combater a burocracia extrema.

São temas como este que serão abordados esta quarta-feira. O debate, que será moderado pela directora-adjunta do PÚBLICO Andreia Sanches, inicia-se com a presença do Ministro da Educação João Costa e segue-se com múltiplos painéis que têm como intervenientes: alunos, professores e os representantes do projecto “Inspira o teu professor”.

Para Afonso Mendonça Reis, o sucesso escolar dos alunos depende em grande parte da influência dos docentes. Por isso, decidiu transmitir aos alunos a importância do reconhecimento do impacto que os professores têm na sua vida. Por essa razão, questionará directamente os alunos sobre o que se poderia fazer melhor, consciente de que “eles vêem coisas que nós não vemos”.

O tema sobre a educação surgiu na sequência da pandemia, uma vez que os alunos foram obrigados a estudar de uma forma diferente daquela a que estavam habituados. Afonso Mendonça Reis defende que as tecnologias têm o seu papel, mas que claramente se verificou a necessidade da existência dos professores.