“Somos um Estado com uma grande miopia estratégica”

Vista por alguns como “um chavão”, a promessa de “reformar o Estado” atravessa governos de direita e de esquerda e tem assumido a forma de comissões, programas de reestruturação da Administração Central e “guiões”. Consoante a cor partidária, uma reforma pode passar pelo emagrecimento ou pelo aumento do tamanho do Estado. Ao longo das últimas décadas, os exemplos de sucesso e falhanço são transversais aos partidos do poder e revelam as resistências que existem no caminho de optimização dos serviços públicos do Estado.