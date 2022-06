“Temos de implorar a Deus para nos dar água”: um lago no Chile tornou-se num deserto

A reserva de Penuelas no Chile central era, até há 20 anos, a principal fonte de água da cidade Valparaiso, com água suficiente para encher 38 mil piscinas olímpicas. Agora, há água para apenas duas piscinas.

Uma vasta área de terra seca — onde antes havia água — está cheia de esqueletos de peixes e animais desesperados à procura de água. Em seca há 13 anos, os níveis de precipitação têm caído neste país sul-americano que abraça o Pacífico. Temperaturas mais altas têm feito com que a neve nos Andes, antes um ponto de armazenamento de água na Primavera e Verão, derreta mais depressa ou se torne imediatamente em vapor​.

A seca atingiu as minas do maior produtor de cobre do mundo, aumentou tensões relacionadas com o uso de água para agricultura e lítio e levou a capital, Santiago, a fazer planos sem precedentes para um potencial racionamento de água. "Temos de implorar a Deus para nos dar água", disse à Reuters Amanda Carrasco, uma mulher de 54 anos que vive perto da reserva de Panuelas. "Nunca vi isto assim. Já houve menos água, mas nunca assim."

A reserva precisa de chuva — anteriormente previsível no Inverno, mas agora em níveis historicamente baixos, referiu Jose Luis Murillo, director-geral da ESVAL, a empresa que fornece água a Valparaiso. "Basicamente o que temos é uma poça", afirmou, acrescentando que a cidade conta agora com os rios. "Isto é especialmente significativo se pensarmos que há muitas décadas a reserva de Penuelas era a única grande fonte de abastecimento de água de Valparaiso."

Investigadores descobriram que a origem do problema é uma mudança global nos padrões do clima que determinam os ciclos da água. Normalmente, tempestades de baixa pressão no Pacífico descarregam chuvas no Chile no Inverno, enchendo aquíferos e as montanhas dos Andes de neve. Mas o aquecimento da água do mar na costa do Chile, que impede que as tempestades aconteçam, tem sido intensificado com o aquecimento global da temperatura do mar, de acordo com um estudo que se debruça sobre a temperatura do mar e nos défices de precipitação. Ao mesmo tempo, a destruição da camada do ozono no Antárctico exacerba os padrões atmosféricos que afastam as tempestades do Chile, diz outro estudo.