A aprovação das “salas de fumo” e suas consequências para as políticas de controlo do tabaco em Portugal

Em Portugal, foi finalmente aprovada e publicada, seis anos depois do previsto na lei, a portaria que “estabelece as regras relativamente aos locais onde é permitido fumar”, as já apelidadas “salas de fumo”, talvez numa analogia com as “salas de chuto” para toxicodependentes.

A necessidade de dar pleno cumprimento da Convenção Quadro para o Controlo do Tabaco da Organização Mundial da Saúde (OMS) obrigaria o Governo a eliminar o fumo dos produtos de tabaco definitivamente de todos os espaços fechados. Sabe-se atualmente que, mesmo com todos os requisitos técnicos de ventilação, não é possível garantir a qualidade do ar interior. Não só o ar onde se fuma fica contaminado, mas também todos os materiais presentes nestes espaços, emitindo posteriormente estes contaminantes para o ar, mesmo na ausência de fumo. O Governo continua sem coragem de proibir completamente os espaços para fumadores e esconde-se atrás de especificações técnicas que dificultam ao máximo a criação de salas de fumo, sem as proibir. Adota uma estratégia de adiamento da solução definitiva. Uma estratégia típica da indústria do tabaco para defender a manutenção dos comportamentos tabágicos pelo maior tempo possível. E nessa área não existem coincidências e acasos.

Infelizmente, o Governo, na prática, faz exatamente o contrário do pretendido. O que aparentemente pareceria uma boa iniciativa política do Governo, na verdade não é. O assunto dos locais livres do fumo do tabaco é um ponto fulcral da lei que visa proteger os cidadãos e defender a saúde pública. Este assunto não pode ficar agora limitado pela adoção de um procedimento totalmente fora de sintonia com as evidências científicas atuais e as orientações internacionais.

Neste momento, o mais adequado e responsável seria que a aprovação da portaria fosse suspensa e se esperasse que a avaliação da Lei do Tabaco fosse feita como previsto na própria lei. A maior falha na letra da lei sempre foi a extensa lista de locais com proibição de fumar e outra longa lista de exceções. Pouco clara e de dúbia aplicação e fiscalização, era uma porta aberta a um fraco cumprimento. Ainda hoje a lei continua a sofrer do mesmo mal e pela ação do Governo continuará por mais tempo.

Ao contrário disso, as políticas públicas de limitação de fumar dos outros países europeus já se dedicam a limitar não só o fumo nos espaços fechados, mas também em viaturas e em espaços contíguos dos edifícios, como as entradas ou esplanadas cobertas, bem como ao ar livre por motivos ambientais e devido aos resíduos produzidos, como praias e parques. Todas essas medidas evitam a normalização desse comportamento pela população e comunidades, mudando a sociedade e a cultura vigentes.

Desde a criação da lei do tabaco que sociedades científicas, médicas, ONG e especialistas no assunto rejeitam a viabilidade de existir salas para fumar com qualidade mínima do ar interior e que sejam seguras para os que a utilizam ou necessitam lá estar.

Ultimamente, os próprios agentes comerciais são claros sobre o efeito positivo da atual eliminação prática, por falta de regulamentação, dos antigos espaços destinados a fumar e a grande aceitação e adesão do público. Estes verbalizam que não pretendem implementar salas para fumar nos estabelecimentos, devido ao seu alto custo inicial e de manutenção. Todavia, existindo a oportunidade, surgirão algumas salas de fumo e, com elas, novas expectativas e exigências dos consumidores e maiores dificuldades de fiscalização por uma ASAE que há muito não possui recursos e agilidade suficientes.

A exemplo do passado, é de prever uma moratória muito longa caso a lei, no futuro próximo, impedisse totalmente o fumo nos espaços fechados. E mais uma vez teremos um fracasso das políticas públicas preconizadas e fracos resultados na melhoria da saúde da população.

