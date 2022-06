Responsabilidades de Trump no ataque ao Capitólio voltam a ser expostas para norte-americano ver

Nos últimos 11 meses, nove congressistas norte-americanos dedicaram grande parte das suas vidas a montar o puzzle dos dias que rodearam a invasão do Capitólio dos Estados Unidos por apoiantes de Donald Trump, a 6 de Janeiro de 2021. O resultado desse trabalho já começou a ser apresentado ao grande público na noite da passada quinta-feira, em horário nobre e com transmissão nas principais cadeias de televisão norte-americanas. Neste P24 ouvimos o jornalista do PÚBLICO, Alexandre Martins.

